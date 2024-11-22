У британській розвідці назвали головний фактор, який змінив характер війни Росії проти України

Головним фактором, який змінив характер війни Росії проти України, стало використання БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.



З середини 2024 року кількість запусків дронів-камікадзе, ймовірно, дала Росії простір та час для відновлення свого парку дальньої авіації та запасів крилатих і балістичних ракет повітряного базування. Хоча РФ зберігає можливість використовувати ці активи, кінцевий ефект полягає в тому, що картина ППО для України стає все більш напруженою та складною. За допомогою цієї комбінації систем росіяни постійно націлюються на українську критично важливу інфраструктуру та авіабази. Очікується, що цієї зими будуть завдані удари по критичній інфраструктурі, оскільки Росія намагається зламати волю українського народу.



Україна успішно використовувала безпілотники проти військових цілей у Росії. У середині та наприкінці вересня Україна завдала ударів по чотирьох російських стратегічних складах боєприпасів за сотні кілометрів від кордону. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на об'єктах, є найбільшою втратою російських і північнокорейських снарядів за весь час війни. Ці атаки знову підкреслюють нездатність РФ захистити стратегічні військові об'єкти від ударів українських БПЛА.

Нагадаємо, що російський літак скинув ФАБ-500 на садове товариство в окупованому місті Макіївка Донецької області.