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Розстріл ЗСУ на Покровському напрямку: поліція ідентифікувала вбитих військовополонених

22 листопада 2024, 15:18

Розстріл ЗСУ на Покровському напрямку: поліція ідентифікувала вбитих військовополонених

Заступник керівника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Тарас Семків розповів, що правоохоронним органам вдалось знайти інформацію, які саме українські військовослужбовці були вбиті окупантами на Покровському напрямку 10 листопада. Про це він розповів в ефірі «Суспільне Студія».

«У нас є дані, яких саме захисників ЗСУ, було розстріляно. І ми працюємо над тим, щоб встановити, які саме військовослужбовці це вчинили. Ми розуміємо підрозділи, які це вчиняють, такі дані фіксуються не тільки на Донецькому напрямку, а й на Запорізькому, на території Курської області РФ. Очевидно, що такі дії мають певний системний характер, що ці команди віддаються не безпосередньо на місці, а у «високих кабінетах» ЗС РФ», — зазначив він.

Семків заявив, що кількість розстріляних військовополонених збільшується з кожним місяцем, фіксується така тенденція. За його словами, це свідчить про причетність військових командирів, а не рядових солдатів на лінії фронту.

Російські війська за останні два місяці розстріляли 54 українських військовополонених. 

Раніше ми писали, що 20 листопада російські окупанти вкотре розстріляли полонених ЗСУ. У прокуратурі Донецької області повідомили, що це сталося на Покровському напрямі. Розпочато розслідування за фактом скоєння військового злочину, який спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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