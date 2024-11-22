У чотирьох містах Донецької області немає води: причина

На півночі Донецької області, зокрема — у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці — з 16:00 22 листопада відсутнє водопостачання. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка знову без повноцінного водопостачання — сьогодні о 16:00 розпочався ремонт магістральної труби Другого Донецького водопроводу», — зазначив він.



За словами Філашкіна, коли ремонт буде завершено, водопостачання буде відновлено у повному обсязі.



Раніше ми писали, що у селі Новодмитрівка Костянтинівської громади Донецької області фахівці відновили мешканцям газопостачання. Минулого тижня частина села виявилася без газу внаслідок російського обстрілу.