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У чотирьох містах Донецької області немає води: причина

22 листопада 2024, 16:48

У чотирьох містах Донецької області немає води: причина

На півночі Донецької області, зокрема — у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці — з 16:00 22 листопада відсутнє водопостачання. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

«Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка знову без повноцінного водопостачання — сьогодні о 16:00 розпочався ремонт магістральної труби Другого Донецького водопроводу», — зазначив він.

За словами Філашкіна, коли ремонт буде завершено, водопостачання буде відновлено у повному обсязі.

Раніше ми писали, що у селі Новодмитрівка Костянтинівської громади Донецької області фахівці відновили мешканцям газопостачання. Минулого тижня частина села виявилася без газу внаслідок російського обстрілу.

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