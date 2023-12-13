РФ двічі вдарила по Куп`янську: є загиблий і поранений, пошкоджено житлові будинки

Окупанти зруйнували будинок у Куп'янську. Фото: Олег Синєгубов

Російська армія минулої доби, 12 грудня, обстріляла Куп'янськ Харківської області. Через російські атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Внаслідок артилерійського обстрілу на території домоволодіння загинув місцевий житель 1951 року народження. Пошкоджено житлові будинки. Близько 10:20 внаслідок артобстрілу постраждав місцевий житель 1944 року народження», — написав він.



За словами Синєгубова, потерпілого госпіталізовано до лікарні, його стан тяжкий.

Крім того, зруйновано житловий будинок, також пошкоджено два житлові будинки.



Синєгубов додав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 21 населений пункт Харківщини: Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.



Нагадаємо, російські війська вдарили по Куп'янську Харківської області 9 грудня. Відомо про двох загиблих та одного пораненого.