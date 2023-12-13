Понад 600 снарядів випустив агресор по Херсонській області за добу, шістьох поранено — ОВАА

Російські окупаційні війська за добу випустили 606 снарядів по Херсонській області, шестеро поранених. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник здійснив 113 обстрілів, випустивши 606 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. 6 людей отримали поранення», — написав Прокудін.

Глава ОВА зазначив, що по місту Херсон агресор випустив 38 снарядів. Російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад та підприємству у Херсоні.

Раніше повідомлялося, що 11 грудня війська РФ обстріляли Херсонську громаду. Відомо про трьох постраждалих один місцевий житель загинув.