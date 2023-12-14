Окупанти обстрілювали Херсонщину понад 500 разів на добу, є загиблий та поранений — ОВА

Армія РФ за добу випустила півтисячі снарядів по населеним пунктам Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це вранці 14 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник здійснив 114 обстрілів, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації, з них — 1 ракетний. По місту Херсон агресор випустив 35 снарядів», — зазначив керівник ОВА.

Прокудін підкреслив, що «через російську агресію одна людина загинула, ще одна — отримала поранення».

За даними ОВА, російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, біснес-центр у Херсоні.

Раніше повідомлялося, що вранці 12 грудня російські військові вкотре атакували центр Херсона з окупованої території. Внаслідок цього один місцевий житель отримав травми.