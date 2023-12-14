Імовірно, сайт Кремля зазнав хакерської атаки — ЗМІ

Офіційний сайт Кремля kremlin.ru працює з перебоями. Про це повідомив російський телеграм канал Baza.

Відзначаються проблеми із завантаженням сайту, також він відкривається через один раз. Найбільші проблеми спостерігаються під час відкриття сайту з персонального комп'ютера.

Видання припускає, що сайт президента РФ зазнав атаки.

До цього у Кремлі заявили, що очікують, як виборча кампанія в РФ викличе «русофобські напади» на Заході.

Раніше повідомлялося, що президентські вибори у Російській Федерації відбудуться 17 березня 2024 року. Виборча кампанія має стартувати у грудні 2023 року.