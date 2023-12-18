Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Кириленка по Донецькій ОВА

Максим Сандига Фото: Донецька ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Максима Сандига, який є колишнім колегою по роботі на Донеччині нинішнього голови АМКУ Павла Кириленка.



Указ президента про призначення уповноваженого АМКУ датовано 18 грудня 2023 року.



«Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», — йдеться в указі.



Максим Сандига з 2021 року обіймав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.



У 2008-2014 роках Сандига працював в органах прокуратури міста Києва, а з 2014 до 2020 року в Генеральній прокуратурі України.