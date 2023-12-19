РФ вночі атакувала Україну: ППО збила два дрони у Хмельницькій області

Окупанти атакували Україну. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти в ніч проти 19 грудня атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила всі російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що «шахеди» було запущено з російського міста Приморськ-Ахтарськ, що у Краснодарському краї. ППО знищила їх у Старокостянтинові Хмельницької області.



«Вночі 19 грудня 2023 року на Хмельниччині знищено два із двох «шахедів», якими противник атакував з району Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ обстріляли Авдіївку внаслідок обстрілу загинув чоловік 1961 року народження. Зокрема, через обстріл евакуацію з міста Авдіївки призупинено.