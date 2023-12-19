Агент ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ, отримав 15 років в'язниці

Агент ФСБ засуджений до 15 років за ґратами. Фото: СБУ

За матеріалами СБУ 15 років ув'язнення отримав агент ФСБ, який хотів завербувати співробітницю Служби безпеки, інформує пресцентр СБУ.



Реальний термін ув'язнення отримав агент ФСБ з оперативним псевдонімом «Скіф», який формував власну мережу інформаторів на Одещині.

Агент ФСБ засуджений до 15 років за ґратами. Фото: СБУ

«До складу ворожої групи він намагався залучити до місцевих представників силових відомств. За задумом ФСБ вони мали передавати російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення сил оборони на півдні України», — уточнили в СБУ.



На початку жовтня контррозвідка Служби безпеки розробила оперативний план та вивела «Скіфа» з території невизнаного Придністров'я.



Тоді за сценарієм української спецслужби російський агент приїхав на Одещину для того, щоб особисто завербувати співробітницю СБУ.



Затримано його було на території регіону. За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років ув'язнення.



«Як встановило слідство, засуджено місцевого жителя, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої "ПМР". Потім у складі російського спецпідрозділу "Едельвейс" воював у Дагестані та Чечні», - додали в службі безпеки.

Агент ФСБ засуджений до 15 років за ґратами. Фото: СБУ

2014 року він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь Росії, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.



Щоб уникнути правосуддя, він втік у невизнане Придністров'я, де у 2019 році для виконання завдань ФСБ його було завербовано.



Раніше ексмайор Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ) та інструктор приватної військової компанії «Вагнер» прибув до Амстердама і попросив політичного притулку в Нідерландах, щоб дати свідчення про воєнні злочини Росії в Україні.