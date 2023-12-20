Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 грудня

Суспільство



На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни закривають шахти як нерентабельні та не виплачують заборгованість із заробітної плати гірникам. Загальний борг перед працівниками становить понад 200 млн рублів.



Влада Авдіївки нещодавно змушена була скасувати евакуацію місцевого населення через обстріл з боку окупантів, проте зараз усі охочі можуть виїхати з міста.



В окупованому Росією Луганську 21 грудня відбудеться відкриття гіпермаркету "Манго". Магазин розташований у захопленому приміщенні міжнародної торгової мережі Metro. Власником бренду гіпермаркету «Манго» є зареєстроване в захопленому Луганську за російськими законами товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія "Вояж"». Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ засновниками ТОВ «Транспортна компанія «Вояж» є луганські підприємці Світлана Котковець, Віталій Шевляков.



Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» виніс незаконний вирок дев'яти військовим східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України («Азов») Миколі Кузьменку, Олексію Качуєвському, Богдану Печку, Анатолію Могильному, Владиславу Сигису, Миколі Святому та Вадиму Логоші, Ярославу Безменову и Максиму Дуброву. Полонених українських військових позбавили волі на строк від 23 до 25 років.



Бойові дії



В окупованому РФ Донецьку під постріл потрапив Київський район. За заявами «МОЗ ДНР», під обстріл потрапив травматологічний центр на вулиці Артема, внаслідок чого поранено 4 особи, включаючи співробітника центру.



Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін заявив про поранення чоловіка через скидання боєприпасу з безпілотного літального апарату.



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