Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 декабря

Общество



На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне закрывают шахты как нерентабельные и не выплачивают задолженность по заработной плате горнякам. Общий долг перед работниками составляет более 200 млн рублей.



Власти Авдеевки недавно вынуждены были отменить эвакуацию местного населения из-за обстрелов со стороны оккупантов, однако сейчас все желающие могут выехать из города.



В оккупированном Россией Луганске 21 декабря состоится открытие гипермаркета «Манго». Магазин расположен в захваченном помещении международной торговой сети Metro. Собственником бренда гипермаркета «Манго» является зарегистрированное в захваченном Луганске по российским законам общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания "Вояж"».Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц РФ учредителями ООО «Транспортная компания «Вояж» являются луганские предприниматели Светлана Котковец, Анастасия Котковец, Виталий Шевляков.



Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор девяти военным восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины («Азов») Николаю Кузьменко, Алексею Качуевскому, Богдану Печко, Анатолию Могильному, Владиславу Сыгысу, Николаю Святому, Вадиму Логоше, Ярославу Безменову и Максиму Дуброву. Пленных украинских военных лишили свободы на срок от 23 до 25 лет.



Боевые действия



В оккупированном РФ Донецке под обстрел попал Киевский район. По заявлениям «минздрава ДНР», под обстрел попал травматологический центр на улице Артема, в результате чего ранены 4 человека, включая сотрудника центра.



Так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о ранении мужчины в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата.



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