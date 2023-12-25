На території села Невське сталося 15 вибухів — Луганська ОВА

Російські окупанти продовжують гатити по населеним пунктам Луганської області. Зокрема, під вогонь потрапило Невське, на території села сталося 15 вибухів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Окупанти потужно обстріляли Невське — на території села вчора сталося 15 вибухів. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та нових руйнувань», — написав він.



За його словами, мешканцям населеного пункту, який страждає від атак окупантів, було запропоновано евакуацію.



Крім того, росіяни 24 грудня намагалися прорвати нашу лінію оборони біля Стельмахівки Сватівського району, проте вимушено відійшли на зайняті раніше позиції.



Також з авіації загарбники вдарили по Новоєгорівці та Серебрянському лісу.



Нагадаємо, російська армія обстріляла Луганську область. Зокрема, під вогонь потрапили Невське та Новолюбівка.