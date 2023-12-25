На Різдво окупанти атакували Чорнобаївку: загинула жінка

Російські окупанти упродовж дня, 24 грудня, обстрілювали населені пункти Херсонської області. Під вогонь пізно ввечері потрапила Чорнобаївка, відомо про загибель місцевої мешканки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Армія Росії щільним вогнем накрила Чорнобаївку», — написав він.



За словами Прокудіна, внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка. Її виявили у зруйнованій будівлі.



Нагадаємо, окупанти атакували населені пункти Херсонської області 24 грудня. Внаслідок атак двоє цивільних отримали поранення.