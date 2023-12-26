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Командування не робило запиту на 450-500 тисяч осіб: Залужний розповів подробиці мобілізації в Україні

26 грудня 2023, 16:00

Командування не робило запиту на 450-500 тисяч осіб: Залужний розповів подробиці мобілізації в Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що військове командування не робило запиту про мобілізацію 400-500 тисяч українців. Крім того, за словами генерала, точна цифра мобілізованих є воєнною таємницею. Про це він відповів під час телемарафону.

«Розпочнемо з того, що військове командування жодного запиту не робило на якісь цифри тощо. Військове командування продовжує виконувати функції захисту своєї держави, відповідно, формує свої запити: запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Це робиться на постійній основі, і якимсь окремим форматом, окремим заходом або на Кабінет міністрів, або Верховну Раду ми таке не здійснюємо», — заявив він.

За словами Залужного, військове командування здійснює свої повноваження відповідно до того функціонала, яким наділені.

«Щодо безпосередньо цієї цифри — ми цю цифру сформували. Ми відповідно сформували і наступного року. Вона, звичайно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які ми можемо зазнати протягом року. Відповідно, озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників, я не можу. Це є військовою таємницею», — резюмував Залужний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, 19 грудня розповів, що військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

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