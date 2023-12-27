Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 грудня

Суспільство



Окупанти продовжують відкривати військові шпиталі для російських солдатів на тимчасово захоплених територіях України. За даними Центру національного опору, на півдні зафіксовано випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та навчальних закладах, які не працюють через повномасштабне вторгнення.



У Бердянську російські окупанти вже півроку не дають поховати тіла вбитих підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. В даний час не відомо де знаходяться тіла підлітків.



Бойові дії



Внаслідок удару ЗСУ по великому десантному кораблю «Новочеркаськ» в окупованій Феодосії 33 моряки Чорноморського флоту РФ вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна загинула. На місці знайдено уламки ракети Storm Shadow.



Російські окупанти знову розстріляли полонених бійців ЗСУ. Відео розстрілу, зняте з дрону, опублікував український військовий, автор телеграм-каналу "Говорить Снайпер" Станіслав Бунятов.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів поранено двох людей, пошкоджено чотири житлові будинки та дев'ять об'єктів цивільної інфраструктури.



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