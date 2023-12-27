Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 декабря

Общество



Оккупанты продолжают открывать военные госпитали для российских солдат на временно захваченных территориях Украины. По данным Центра национального сопротивления, на юге зафиксированы случаи создания госпиталей в сельских домах культуры и учебных заведениях, которые не действуют из-за полномасштабного вторжения.



В Бердянске российские оккупанты уже полгода не дают похоронить тела убитых подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. В настоящее время ничего не известно где находятся тела подростков.



Боевые действия



В результате удара ВСУ по большому десантному кораблю «Новочеркасск» в оккупированной Феодосии 33 моряка Черноморского флота РФ числятся пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб. Среди пострадавших могли быть срочники. На месте найдены обломки ракеты Storm Shadow.



Российские оккупанты снова расстреляли пленных бойцов ВСУ. Видео расстрела, снятое с дрона, опубликовал украинский военный, автор телеграм-канала «Говорять Снайпер» Станислав Бунятов.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранены два человека, повреждены четыре жилых дома и девять объектов гражданской инфраструктуры.



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