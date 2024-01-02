У Білгородській області прикордонники та військові стали жертвами обстрілів — ASTRA

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Внаслідок обстрілу Білгородської області 31 грудня та 1 січня є жертви серед прикордонників та військових РФ. Про це повідомило російське незалежне видання ASTRA, посилаючись на власні джерела.

Журналісти пишуть, що один прикордонник загинув, ще одного було поранено. Також серед поранених чотири російські військові.

Зокрема, 31 грудня нібито вибухнули два безпілотники над селом Середа. За інформацією журналістів, внаслідок цього інциденту загинув один співробітник Прикордонної служби, а ще один був поранений.

Також повідомляється, що в результаті обстрілу села Червоний хутір 1 січня отримали поранення чотири військовослужбовці Міноборони РФ.

Нагадаємо, у Білгороді вранці 2 січня зафіксовано удари в районі місцевого СІЗО.