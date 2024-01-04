РФ на окупованих територіях хоче поставити на військовий облік усіх 17-річних підлітків

На тимчасово окупованих РФ територіях України російські загарбники хочуть повставити на військовий облік підлітків. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.



Як йдеться у повідомленні, з березня 2024 року всі 17-річні підлітки ВОТ мають стати на військовий облік росіян.



Зазначається, що після президентських виборів Росія планує наростити темпи мобілізації, які поширені на окуповані території.



Раніше голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник видав «указ» про створення у 2024 році комісій із постановки на військовий облік юнаків 2007 року народження та старше на окупованій РФ території Луганської області.