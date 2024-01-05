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«ДНР» планує випустити медаль за захоплення руїн Мар'їнки

05 січня 2024, 21:15

«ДНР» планує випустити медаль за захоплення руїн Мар'їнки

Мар'їнка наприкінці грудня 2023 року. Кадр із відео Мар'їнка наприкінці грудня 2023 року. Кадр із відео

Угруповання «ДНР» має намір випустити медаль за захоплення Мар'їнки на Донеччині. Про це повідомив голова формування Денис Пушилін.

За його словами, до «парламенту ДНР» внесено «законопроект» про запровадження нагороди «За звільнення Мар'їнки».

Як відомо, місто було повністю знищене під час його захоплення російськими військами.

Раніше «ДНР» вже випустила поштову марку з нагоди взяття руїн Мар'їнки.

25 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни Володимиру Путіну про те, що російські війська нібито повністю зайняли Мар'їнку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня повідомив, що українські військові ще перебувають на околиці Мар'їнки.

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