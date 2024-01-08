У законопроекті про мобілізацію побачили корупційні ризики — ЗМІ

На засіданні в понеділок, 8 січня, комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроект про мобілізацію корупційних ризиків.

Про це повідомила голова комітету Анастасія Радина у коментарі «Українській правді».

За її словами, Комітет дійшов висновку, що мобілізація потрібна в Україні, але деякі норми відповідного законопроекту мають корупційні ризики.

Також вона додала, що на засіданні були присутні представники Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ. Вони погодилися з висновком комітету та пообіцяли усунути недоліки.

Нагадаємо, уряд пропонує парламентаріям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.