ССО показало удар HIMАRS по російській системі «Солнцепьок»

Удар HIMАRS по «Сонцепіку». Фото: кадр із відео

Під час розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковану важку вогнеметну систему РФ РСЗВ «Солнцепьок» та скоригував удар HIMАRS по ній, повідомило командування Сил Спеціальних Операцій.

«Вогонь із "Солнцепьока" ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою понад 200 кг», - зазначили в ССО.

Згідно з розвідкою, оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

Результат удару HIMАRS по «Солнцепьоку». Фото: кадр із відео

Внаслідок вогневого ураження «Солнцепьок» був повністю знищений. Нагадаємо, 18 грудня, на лівому березі Херсонської області Сили Спеціальних Операцій вже знищували російський ТОС-1А «Солнцепьок».