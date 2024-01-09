В Україні близько 200 компаній займаються дронами

Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров розповів, що зараз у нашій країні працюють близько 200 компаній, які займаються дронами, а виробники оборонних технологій одержують гранти від Brave1. Про це повідомив урядовий портал.



За його словами, мільйон дронів на рік — реалістична цифра.



«Це залежить від характеристик, про які дрони йдеться. Наприклад, багато FPV можна зробити й понад мільйон», - зазначає Федоров.



Відповідно до його твердження, ринок розігнався набагато швидше, ніж є грошей, щоб викуповувати БПЛА.



Тому потрібно збільшувати фінансування та відкривати ринки, вважає віцепрем'єр. Він упевнений, що конкуренція здатна генерувати інновації.



Раніше Збройні сили України здобули першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe.



19 грудня президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити мільйон дронів у 2024 році.



У селищі Кринки Херсонської області ЗСУ завдають ударів FPV-дронами по техніці окупантів, знищуючи танки, вантажівки та особовий склад.