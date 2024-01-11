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На Шмигаля склали протокол в агентстві з питань запобігання корупції

11 січня 2024, 12:55

На Шмигаля склали протокол в агентстві з питань запобігання корупції

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол відносно прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це відомство повідомило сьогодні, 11 січня.

«Керівник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовцям пропрацювати таке повідомлення та за результатами поінформувати заявника та Кабінет міністрів. При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого і повідомлялося», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього посадова особа ухвалила рішення про порушення  дисциплінарного провадження щодо викривача.

«Однак, згідно із законодавством, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності або піддано з боку його керівника чи роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол щодо голови КРАІЛ 5 січня 2024 року», — заявили у відомстві.

Як повідомляється, таким чином прем'єр вчинив адміністративне правопорушення, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв'язку із виконанням службових обов'язків.

НАЗК запросило прем'єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня, але він не з'явився у зазначений термін і не повідомив про причини неявки.

«Тому НАЗК направило протокол для розгляду до суду за місцем скоєння правопорушення. Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у скоєнні адміністративного правопорушення, то на посадову особу буде накладено штраф із позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення» — додали в НАЗК.

Нагадаємо, із січня поточного року держслужбовці не можуть нараховувати собі премії.

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