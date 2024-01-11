На Шмыгаля составили протокол в агентстве по предотвращению коррупции

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков составил протокол относительно премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом ведомство сообщило сегодня, 11 января.

«Руководитель правительства, предварительно рассмотрев сообщение о коррупции от разоблачителя, а именно работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабинет министров. При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, отмечен и председатель КРАИЛ Иван Рудый, о противоправных действиях которого и сообщалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого должностное лицо приняло решение об открытии дисциплинарного производства в отношении обличителя.

«Однако, согласно законодательству, разоблачитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам влияния. Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ 5 января 2024 года», — заявили в ведомстве.

Как сообщается, таким образом премьер совершил административное правонарушение, поскольку незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей.

НАПК пригласило премьер-министра для ознакомления с протоколом на 10 января, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки.

«Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения. Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на должностное лицо будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений о нем в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», — добавили в НАПК.

Напомним, с января текущего года госслужащие не могут начислять себе премии.