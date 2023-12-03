Депортація під виглядом евакуації: окупанти вивезли ще сто українців із захоплених територій

Окупаційні війська на тимчасово захоплених територіях України продовжують політику переселення громадян України. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Лише за місяць на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом евакуації», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що списки «евакуації» подаються з мешканців, яких росіяни підозрюють у нелояльності.



Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у районі з'явився новий вид «зачистки».