Армія РФ зазнала серйозних втрат: понад 1100 окупантів та 130 одиниць техніки

Минулої доби російські війська втратили вбитими або пораненими понад 1110 військовослужбовців особового складу та 138 одиниць підбитої або знищеної техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Там уточнили, що окупанти втратили 24 танки, 36 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, три РСЗВ і три системи ППО.



До того ж було знищено 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, збито одну крилату ракету, а також 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.



До того ж противник втратив дев'ять одиниць спеціальної техніки. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі 14 січня.