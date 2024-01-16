Електропостачання відновили для 1,5 тисяч сімей на Донеччині після обстрілу

Понад півтори тисячі сімей у Донецькій області знову з електрикою. Фахівці компанії «ДПЕК. Донецькі електромережі» зуміли відновити електропостачання до 6 населених пунктів та 1645 сімей.



Російські війська щодня обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури, зокрема постійно під вогнем Курахівської ТЕС. Тож мешканців Донецької області просять відповідально споживати електроенергію.



На початку січня в результаті обстрілів в черговий раз постраждала прифронтова ТЕС ДТЕК, яка зазнавала неодноразових атак раніше.



Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки.



За останні два з половиною місяці, як зазначили у компанії ДТЕК, ворог здійснив на станцію понад десяток атак. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено.