Жителей Донецкой области просят ответственно потреблять электроэнергию. К жителям области обратился глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

«Прошу всех жителей Донетчинны ответственно потреблять электроэнергию, особенно в часы вечерней нагрузки с 16 до 19. Пока ситуация в электросистеме контролируемая, дефицита электричества нет и графики отключений не применяются», — написал Филашкин.

Он добавил, что россияне ежедневно обстреливаютобъекты критической инфраструктуры, в том числе постоянно под огнем Кураховской ТЭС.

«Всегда есть угроза повреждений, а значит и осложнений с электроснабжением.

Важно экономить электричество, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать перебоев», — акцентировал начальник администрации.