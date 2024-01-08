Українцям відключатимуть електроенергію за борги

В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.

Постанова опубликована на сайті Кабміну від 29 грудня 2023 року №1405.

Згідно з документом, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжуватиме діяти лише для територій, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окуповані Російською Федерацією, відповідно до переліку Мінреінтеграції.

Крім того, постановою на окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку дати закінчення тимчасової окупації.

Нагадай, станом на 8 січня у Донецькій області через бойові дії та негоду без електропостачання 131 населений пункт.