На Донеччині відновили електрику семи тисячам сімей

Відновлення електропостачання у Донецькій області. Фото: ДТЕК Донецькі електромережі

Сьогодні, 9 січня 2024 року, енергетики зуміли відновити електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які були знеструмлені через бойові дії в регіоні. Про це повідомляє Донецька ОВА.



Попри це, на Донеччині зберігається важка ситуація через постійні обстріли. За останню добу обстріляно шість населених пунктів регіону.



«Зокрема, трьох ракетних ударів зазнав Покровськ. Постійні обстріли та складні погодні умови призводять до пошкоджень обладнання, але фахівці вирушають на ремонт одразу, щойно дозволяє безпекова ситуація», — заявили в Донецькій ОВА.



Зазначається, що щоденно над відновленнями в області працюють понад 60 бригад енергокомпанії.



Раніше стало відомо, що протягом доби 8 січня російські війська атакували шість населених пунктів Донецької області.