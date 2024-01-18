Росіяни атакували Україну безпілотниками та ракетами: сили ППО збили 22 цілі

Російські окупанти обстріляли Україну за допомогою 33 ударних-дронів камікадзе та двох ракет сьогодні, 18 січня. Протиповітряна оборона збила 22 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ та Курської обл. — РФ, а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області Харківщиною», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів — не досягли своєї мети.



Основні напрямки удару — південь та північ. Протиповітряна оборона працювала у рамках Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.



Нагадаємо, російські війська змінюють крилату ракету Х-101. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький розповів, як змінився російський боєприпас під час свого виступу на проекті Diciding your tomorrow Фонду Віктора Пінчука на форумі у Давосі.