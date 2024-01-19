«Білі янголи» евакуювали з Красногорівки чоловіка з відірваною кінцівкою

Евакуація пораненого з Красногорівки. Кадр з відео

Команда поліцейських «Білі янголи» продовжують вивозити громадян з Донецької області. Зокрема, з Красногорівки нещодавно було евакуйовано чоловіка з відірваною кінцівкою. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Правоохоронці отримали повідомлення, що внаслідок ворожої атаки на місто один чоловік загинув, а інший отримав тяжкі поранення і потребує негайної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що екіпаж, попри обстріл, прибув на допомогу чоловікові.



Стан 50-річного Ігоря був критичним, він спливав кров'ю і постійно втрачав свідомість. Однак його вдалося вивезти до лікарні.







Нагадаємо, в Авдіївці Донецької області залишається ситуація напруженою, станом на 17 січня у місті проживає 1122 цивільних, евакуація населення продовжується.