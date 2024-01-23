В окупованих Донецьку та Ясинуватій внаслідок обстрілів є жертви

Наслідки обстрілу в Донецьку. Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Росією Донецьку та Ясинуватій стався обстріл сьогодні, 23 січня. Відомо, що у Донецьку двоє місцевих жителів отримали поранення, а в Ясинуватій — двоє людей загинули. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін і так званий «мер» Ясинуватського муніципального округу Дмитро Шевченко.



«За попередніми даними, внаслідок обстрілу Куйбишевського району біля ПК ім. Куйбишева поранено 2 особи», — написав Кулемзін.

Крім того, за його інформацією, сталося влучення в багатоквартирний будинок в районі площі Бакинських Комісарів. У будівлі дитячого садка № 51 пошкоджено фасад, покрівлю та скління.



Що стосується Ясинуватої, то загинули двоє людей — чоловік 1949 та жінка 1952 років народження.

Нагадаємо, внаслідок вогню донецьким мікрорайоном Текстильник загинули 27 людей, ще 25 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них два підлітки.