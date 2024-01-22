Частина окупованого Донецька два дні буде без тепла та світла

Окупований Донецьк частково залишиться без централізованого опалення та світла на кілька днів. Про це заявив «віцепрем'єр ДНР» Андрій Чортков. За його словами, до вечора 22 січня у місті знеструмлено близько 105 котелень, 2300 будинків без тепла.



Складна ситуація залишається у мікрорайонах Текстильник, Мирний та Заперевальна.



«І тут у Донецьку ситуація така, що, я думаю, на два дні частина жителів залишиться без енергетики», — наголосив він.



Як повідомлялося, у Макіївці та Донецьку горіли підстанції. Окупаційна влада заявила, що причиною пожежі стали обстріли. Близько 152 тисяч побутових споживачів залишилися без електроенергії.



Нагадаємо, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів не було газопостачання у селі Рай-Олександрівка Слов'янського району Донецької області. Проте станом на вечір 21 січня ситуація поновилася.