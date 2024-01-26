Російських командувачів на Донеччині замінили або звільнили — ISW

У РФ замінили командувачів військових підрозділів Південного військового округу (ПВО), які воюють на Донеччині. Зокрема, призначили нового начальника штабу та заступника командувача. Про деталі перестановок у фронтовому командуванні російської армії розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті 25 січня.

Аналітики посилаються на інформацію, опубліковану у російському телеграм-каналі «Діти Арбата». Анонімні автори каналу заявили про такі зміни у командуванні ПВО: генерал-полковник, командувач 8 загальновійськової армії (8 ОВА) Геннадій Анашкін став начальником штабу; генерал-лейтенант Андрій Сичовий — заступником командувача ПВО; генерал-лейтенанта Олексія Завізьона звільнено з армії.

В аналітичному звіті зазначили, що поки що не отримали підтвердження змін у військовому командуванні, проте раніше аналогічні повідомлення із зазначеного джерела були правдивими.

Аналітики пояснили, чому важливо звернути увагу на подібні перестановки: саме підрозділи 8 армії ведуть наступальні операції на кількох відрізках фронту на Донеччині (де саме не вказується). Крім того, нагадали, у яких ситуаціях фігурували згадані воєначальники: наприклад, Сичового та Завізьйона було зміщено з посад після успішної наступальної операції України на Харківщині восени 2022 року.

Російські воєначальники, про яких йдеться у звіті ISW, брали участь у низці війн РФ — воювали у Чечні, Грузії, Сирії та в Україні.

Олексій Завізьйон — 58-річний генерал-лейтенант, який, за даними СБУ, з 2015 року брав участь у гібридній війні РФ в Україні. Військовий з 2019 року обіймав посаду заступника командувача Західного військового округу, воював у Сирії, Грузії та у Другій Чеченській війні. Знаходиться під санкціями.

Андрій Сичовий — 54-річний генерал-лейтенант, який з 2019 по 2021 був командувачем 8 ЗВА Південного військового округу ЗС РФ. З 2022 року перебуває під санкціями внаслідок участі у російському вторгненні в Україну. Перед цим «відзначився» участю у війні у Сирії.

Геннадій Анашкін — 55-річний генерал-полковник, який з 2017 року обіймав посаду заступника командувача 8 ЗВА. До війни в Україні встиг повоювати в обох Чеченських війнах та на війні в Грузії. Також перебуває під санкціями через напад РФ на Україну.

Раніше повідомлялося, що російська диверсійно-розвідувальна група змогла зайти в тил українських військ у районі колишнього готельного комплексу «Царське полювання» на південній околиці Авдіївки, пройшовши старою підземною трубою.