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У Покровську намагаються налагодити водопостачання

26 січня 2024, 09:58

У Покровську намагаються налагодити водопостачання

Через нещодавній російський обстріл у Покровській територіальній громаді сьогодні склалася непроста ситуація з водопостачанням. Громада отримує воду з кількох джерел. Родинське отримує воду від фільтрувальної установки із шахти «Краснолиманська», а решта громади — від КП «Компанія «Вода Донбасу». Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що на Карлівській фільтрувальній станції є серйозні руйнування через обстріл з боку Росії. За словами заступника начальника Покровської МВА Олексія Стебеля (на фото), роботи з відновлення ведуться, але через постійні обстріли цей процес значно ускладнений. Фільтрувальна станція з очищення шахтних вод працює у штатному режимі, але має обмежений ресурс.

У свою чергу жителі міста Родинське почали скаржитися на знижений обсяг та тиск під час подачі води.

«Згідно з меморандумом, вода, отримана з шахти, більше нікуди не подається, крім міста Родинське. На жаль, ми повністю залежимо від кількості води, яку нам подає шахта. Поки що ця кількість занижена», — сказав Олексій Стебель.

Він також повідомив, що в певний період потрібно набирати воду в накопичувальні резервуари. У зв'язку з малою кількістю води це може обмежувати ресурси, які надаються громадянам.

Загалом потреба мешканців міста Родинське у воді у літній час становить близько 2 700 кубометрів на добу, а взимку – 2,200 кубометрів. Сьогодні ж загальний обсяг отриманої за добу води із фільтрувальної станції води становить 600-800 кубометрів.

«Ми працюємо над вирішенням питання щодо отримання додаткових обсягів води. Вже є плани збільшення її надходження за рахунок компанії «Вода Донбасу». Ми зараз погоджуємо ці плани, але технічно шахта «Краснолиманська» не може надавати нам стільки води, скільки потрібно, тому ми є заручниками цієї ситуації», — зазначив Олексій Стебель.

Нагадаємо, 24 січня в Покровській громаді було припинено централізовану подачу води у зв'язку з обстрілом критично важливого інфраструктурного об'єкта.

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