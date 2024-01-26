Загарбники закрили Лисичанськ на в'їзд — ОВА

Російські окупанти закрили в'їзд до окупованого міста Лисичанськ Луганської області. Про це у п'ятницю, 26 січня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За словами чиновника, у місто допускають лише тих, хто має місцеву реєстрацію, жодні інші документи не діють.

«Жодні інші документи не мають сили — ні тимчасові перепустки, ні підтвердження факту наявності нерухомості на території міста. Російські військові заявляють, що блокування населеного пункту продовжуватиметься до окремого розпорядження», — повідомляється у заяві Лисогора.

Глава ОВА також розповів про ситуацію у прифронтових населених пунктах Луганської області.

Так, поблизу Стельмахівки та Макіївки противник учора зробив спробу штурму позицій ЗСУ, але зустрів опір і був зупинений. Незважаючи на загрозу, вдалося доставити хліб та продукти харчування до звільнених населених пунктів. Жителі Макіївки, Греківки та Новолюбівки отримали необхідні запаси, також їм було запропоновано евакуюватися.

Сусідне з цими селами Невське зазнало російських обстрілів, які включали авіаційні атаки на Серебрянський ліс.

Крім того, як розповів Лисогор, до 1 січня 2026 року жителям так званої «ЛНР» потрібна обов'язкова безкоштовна реєстрація або перереєстрація зброї, що є у них. Дозволи, видані протягом більш як дев'яти років окупації значної частини Луганської області, будуть дійсними до вказаної дати.

«До цього терміну діятимуть дозволи, видані незрозуміло ким протягом більш як дев'яти років окупації значної частини Луганщини. Зробити це можна лише за наявності паспорта РФ. З 2026 року відповідна процедура стане платною. Втім, справжні обсяги нелегальної зброї, яка перебуває у населення, росіяни навряд чи дізнаються», — заявив Лисогор.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що росіяни на території тимчасово окупованої Луганської області планують збудувати шість всеросійських звалищ.