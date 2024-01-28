Росіяни атакували Костянтинівку ракетами С-300: пошкоджено підприємство

Окупанти обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 27 січня, обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено місцеве підприємство. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін і пресслужба Костянтинівської міської обласної адміністрації.



«О 01:30 стався ворожий ракетний обстріл із ЗРК С-300, а саме завдано 2 ударів по території промислової зони міста, внаслідок чого пошкоджено фасад адміністративної будівлі одного з підприємств. Поранених та загиблих на місці не виявлено», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що поранених та загиблих на місці не виявлено.



За інформацією Філашкіна, ситуація в регіоні така:



Під вогнем Красногорівка та Костянтинівка Мар'їнської громади, околиці Очеретинської громади. Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами. Серед ночі росіяни випустили 3 ракети по Мирнограду — поранено 3 людей, пошкоджено 14 багатоповерхівок та дитсадок.



У Лиманській громаді обстріляно Торське, Ямпіль та Терни. У Торецькій громаді перебито лінію електропередач. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці.



«Загалом за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти. З лінії фронту евакуйовано 112 осіб, зокрема 27 дітей», — уточнив він.



Нагадаємо, за минулі 27 січня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок російської атаки трьох людей у Мирнограді травмовано.