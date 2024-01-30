Військові ССО знищили БМП росіян, яка намагалася вразити українські екіпажі БпАК

Українські військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили БМП (броньова машина піхоти - ред.) російських окупантів, яка намагалася вразити екіпажі БпАК у Херсонській області. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Оператори одного з підрозділів ССО під час ведення нічної розвідки виявили на лівому березі Херсонщини російську БМП, яка вийшла на полювання на українські екіпажі БпАК», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, о російській цілі було оперативно нанесено вогневого ураження ударними дронами. В результаті БМП противника знищена вщент, а українські пілоти продовжили свою роботу зі знищення окупантів на лівому березі Дніпра.





Нагадаємо, оператори 8-го окремого полку ССО здійснили вдалий наліт на опорний пункт російських окупантів на Донецькому напрямку, полонивши кілька військових РФ.