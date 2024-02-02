Сили ППО збили 11 із 24 БпЛА

У ніч на 2 лютого 2024 року Росія атакувала Україну 24 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131», інформує командування Повітряних Сил ЗСУ



«Зокрема удар був направлений по об'єктах критичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БПЛА в межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей», - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.







Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і були втрачені. Нагадаємо, 1 лютого РФ атакувала територію України за допомогою дронів-камікадзе типу «Шахед».