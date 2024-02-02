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На наступному тижні Сенат США може схвалити 61 млрд доларів військової допомоги Україні — ЗМІ

02 лютого 2024, 10:50

На наступному тижні Сенат США може схвалити 61 млрд доларів військової допомоги Україні — ЗМІ

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що вже наступного тижня відбудеться голосування за законопроект, який передбачає $61 млрд. військової допомоги Україні. Про це повідомляє американське видання Politico.

За словами Шумера, текст угоди буде оприлюднений у п'ятницю, 2 лютого, або ж у неділю, 4 лютого. Він планує призначити голосування за закон наступного тижня, яке відбудеться не пізніше за середу, 7 лютого.

«Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроект перед голосуванням», — наголосив він.

У виданні зазначили, що відповідний пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів та додаткові кошти для реалізації нової політики, передбаченої законопроектом.

Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці призвели до затримки тексту законопроекту на місяці, а нещодавно ключові учасники переговорів щодо угоди заявили, що очікують оцінку Комітету з асигнувань Сенату щодо того, скільки коштуватимуть ці зміни в політиці.

Ведучий переговорник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд заявив, що є люди, які просили три дні, і є люди, які просили три тижні.

До того ж, у публікації наголошується, що поки що невідомо, чи дозволить керівництво Сенату вносити зміни до пакету, що може значно затримати остаточне голосування.

Крім того, досі невизначено, чи внесе спікер Палати представників Майк Джонсон доповнення на розгляд до Палати представників, якщо його буде прийнято Сенатом.

Нагадаємо, 23 січня повідомлялося , що республіканці та демократи ще не дійшли згоди щодо безпеки кордонів США, від якої залежить надання Україні допомоги у розмірі 61 мільярд доларів.

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