Головне – за день. Суд ООН частково став на бік України. Військовий навчальний центр РФ у Луганську

Політика



Міжнародний суд ООН відхилив 5 з 6 заперечень РФ проти України про нібито «геноцид проти народу Донбасу». Україна ще у лютому 2022 року звинуватила Росію у безпідставному використанні звинувачень у нібито «геноциді народів Донбасу» з метою обґрунтувати своє протиправне повномасштабне вторгнення в Україну. РФ, зокрема, намагалася довести, що Україна робила геноцид і не може подавати до суду. Проте, суд ООН відмовився розглядати українські позовні вимоги щодо незаконності визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» та початку війни на основі хибних звинувачень у геноциді, бо ті, на думку Суду, не стосуються Конвенції про геноцид.



Права людини



Старшого солдата полку «Азов», який перебуває в російському полоні, Рената Алієва «засуджено» до довічного ув'язнення так званим «верховним судом ДНР» в окупованому Донецьку.



Суспільство



Уряд Росії створив військовий навчальний центр при Луганському державному університеті імені Володимира Даля в окупованому Луганську.



Уряд Росії на 20 років «передало» частину акваторії Азовського моря військової частини. Зазначається, що це зроблено для «забезпечення оборони та безпеки держави».



Російські окупанти планують відкрити в зруйнованому ними центрі Маріуполя «музей визволення міста». Займатися «музеєм» збираються пропутинська партія «Єдина Росія» та організація «Молода гвардія».



Бойові дії



Повітряні сили України повідомили, що внаслідок удару по летовищу Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня ймовірно було вражено щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад.



За неофіційними даними під час удару авіабазою Бельбек загинув російський генерал Олександр Татаренко. Офіційного повідомлення про загибель російських військовослужбовців внаслідок атаки на аеродром Бельбек зараз немає.

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