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Главное за день. Суд ОНН частично принял сторону Украины. Военный учебный центр РФ в Луганске

02 февраля 2024, 23:50

Главное за день. Суд ОНН частично принял сторону Украины. Военный учебный центр РФ в Луганске

Политика

Международный суд ООН отклонил 5 из 6 возражений РФ против Украины о якобы «геноциде против народа Донбассе». Украина ещё в феврале 2022 года обвинила Россию в безосновательном использовании обвинений в якобы «геноциде народов Донбасса» с целью обосновать свое противоправное полномасштабное вторжение в Украину. РФ, в частности, пыталась доказать, что Украина совершала геноцид и не может подавать в суд. Однако, суд ООН отказался рассматривать украинские исковые требования о незаконности признания так называемых «ЛНР» и «ДНР» и начала войны на основе ложных обвинений в геноциде, потому что те, по мнению Суда, не касаются Конвенции о геноциде.

Права человека

Находящийся в российском плену старший солдат полка «Азов» Ренат Алиев «приговорен» к пожизненному заключению так называемым «верховным судом ДНР» в оккупированном Донецке.

Общество

Правительство России создало военный учебный центр при «Луганском государственном университете имени Владимира Даля» в оккупированном Луганске.

Правительство России на 20 лет «передало» часть акватории Азовского моря воинской части. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов РФ, сообщает Мариупольский горсовет. Отмечается, что это сделано для «обеспечения обороны и безопасности государства».

Российские оккупанты планируют открыть в разрушенном ими же центре Мариуполя «музей освобождения города». Занимаются «музеем» собираются пропутинские партия «Единая Россия» и организация «Молодая гвардия». 

Боевые действия

Воздушные силы Украины сообщили, что в результате удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января вероятно было поражено по меньшей мере три самолета врага, а также личный состав.

По неофициальным данным во время удара по авиабазе Бельбек погиб российский генерал Александр Татаренко. Официального сообщения о гибели российских военнослужащих в результате атаки на  аэродрома Бельбек в настоящий момент нет.

Новости Донбасса в видеоформате:

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