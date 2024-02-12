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Найновіша українська система РЕБ збиває «шахеди» зі шляху — Forbes

12 лютого 2024, 15:45

Найновіша українська система РЕБ збиває «шахеди» зі шляху — Forbes

Українські фахівці знайшли уразливі місця у системі навігації «шахедів». Фото: Вікіпедія Українські фахівці знайшли уразливі місця у системі навігації «шахедів». Фото: Вікіпедія

В Україні розпочала свою роботу національна система радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Покрова», яка дозволяє збивати зі шляху навігаційні системи «шахедів», повідомляє американське видання Forbes.

Ця система видає хибні координати для дронів-камікадзе. Аналогічна система, наприклад, діє в околицях Кремля, що ускладнює роботу навігаторів московських таксистів.

Зазначається, що Україна і раніше збивала російські безпілотники за допомогою «спуфінгу» на коротких дистанціях, але нова розробка «Покрова» працює на набагато більшій відстані.

Експерт британського оборонного аналітичного центру RUSI Томас Вітінгтон розповів Forbes, що для цього буде потрібна мережа ідеально синхронізованих передавачів. Українці вже використовують подібну синхронізовану систему управління радарами у своїй національній мережі ППО.

«Шахеди» досить добре захищені від систем радіоелектронної боротьби. Ці дрони працюють навіть за відсутності супутникового сигналу, хоч і короткий час. 

Останні модифікації «шахедів» обладнані блоком навігації «Комета-М», який дозволяє успішно боротися з потужними радіоперешкодами, а також дозволяє протягом деякого часу вести дрон за маршрутом навіть без сигналу GPS/ГЛОНАСС. Таким чином звичайні РЕБ не в змозі збити «Шахеди» зі шляху, проте українські інженери розібрали безпілотники та виявили слабкі місця в їхній навігаційній системі, що призвело до створення «Покрови».

Про те, що система, про розробку якої говорили в командуванні ЗСУ, почала працювати, свідчать у тому числі зведення Повітряних сил України, в яких з недавніх пір почали оголошувати не лише кількість збитих дронів-камікадзе, а й тих, які «не досягли своїх  цілей». Крім того, видання звертає увагу на те, що українським військовим все частіше вдається захоплювати непошкоджені «шахеди», які, ймовірно, були нейтралізовані системами РЕБ. Таким чином, робиться висновок, що якщо російський дрон-камікадзе не був збитий, це ще не означає, що він досяг своєї мети.

Раніше, за словами представників української військової розвідки (ГУР) стало відомо , що російських операторів «шахедів» готують у Сирії на аеродромі Шайрат. Їх навчають інструктори з ліванського угруповання «Хезболла» та іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Україну в ніч на 12 лютого 17 ударними дронами типу «Шахед», керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Українські захисники неба знищили 14 безпілотників та Х-59 агресора.

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