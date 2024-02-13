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Війська РФ перерізали важливу для ЗСУ дорогу в Авдіївці — DeepState

13 лютого 2024, 21:51

Війська РФ перерізали важливу для ЗСУ дорогу в Авдіївці — DeepState

Російські війська просунулися на півночі та півдні Авдіївки. Карта DeepState Російські війська просунулися на півночі та півдні Авдіївки. Карта DeepState

Російські війська перерізали в Авдіївці Індустріальний проспект — важливу дорогу для Збройних сил України, яка веде до коксохімічного заводу та на захід. Про це свідчить карта українського проекту Deep State, оновлена ввечері 13 лютого.

Індустріальний проспект є основною артерією, через яку забезпечувався авдіївський гарнізон ЗСУ — він веде до коксохіму, а звідти на Ласточкине та Орлівку.

Але південніше є ще одна асфальтована дорога, яка веде з авдіївського мікрорайону «Хімік» до селища Північне. Але через близькість російських позицій вона небезпечніша.

Також у розпорядженні українських бійців є ґрунтові дороги, однак в них може застрягти техніка.

«Ситуація в Авдіївці щодня погіршується. Логістика сьогодні перебуває повністю під вогневим контролем ворога, в наслідком чого заїзд та виїзд в місто це лотерея. Варто приймати рішення, які в першу чергу збережуть найцінніше — життя бійців, і не перетворювати Авдіївку в чергову "фортецю" з піснями та віршами», — вважають автори DeepState.

Крім того, російські війська змогли просунутися на південній околиці Авдіївки. Там вони продовжують спроби оточити колишню базу ППО «Зеніт».

Раніше у 110-й окремій механізованій бригаді ЗСУ повідомили, що вперше за два роки деякі підрозділи бригади були виведені з Авдіївки для відпочинку та ротації. В якості підкріплення зайшли інші українські підрозділи, аби допомогти утримати місто.

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