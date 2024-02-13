Головне за день: «Козаки ДНР» проти Кіркорова. Нові вироки українським полоненим

Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок полоненим українським військовим. 28-річного снайпера Андрія Баликіна позбавили волі на 26 років, а 23-річного старшого бойового медика Владислава Ляшука – на 28 років.



Ще одного полоненого військовослужбовця 56-ї бригади ЗСУ Андрія Каїрського засудили до 28 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму.



Суспільство



Російський співак Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки та відвідав поранених військових у місцевій лікарні. «Козаки ДНР» вимагали відмінити концерт співака.



В окупованому Маріуполі на вулиці Купріна російський військовий «Урал» зіткнувся з легковим автомобілем, у якому перебувала родина маріупольців. Водій останнього помер на місці, дружина та дитина госпіталізовані.



Бойові дії



В угрупуванні «ЛНР» заявили про поранення мешканки Лисичанська внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника на автомобіль. Ще троє людей загинули, один отримав поранення під час обстрілу Кремінної. Ушкодження отримав адміністративний корпус міської лікарні. Осколками розбиті шибки на третьому поверсі в хірургічному відділенні.



За даними українського проекту Deep State, російські війська перерізали в Авдіївці Індустріальний проспект — важливу дорогу для ЗСУ, яка веде до коксохімічного заводу та на захід.



Водночас ситуація для українських військових на схід від Часів Яру в операційній зоні між Богданівкою та Івановським продовжує погіршуватися. Як зазначають аналітики, причина успіху росіян - застосування ними скидів та FPV-дронів.

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