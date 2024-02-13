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Главное за день: «Казаки ДНР» против Киркорова. Новые приговоры украинским пленным

13 февраля 2024, 23:15

Главное за день: «Казаки ДНР» против Киркорова. Новые приговоры украинским пленным

Права человека

Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор пленным украинским военным. 28-летнего снайпера Андрея Балыкина лишили свободы на 26 лет, а 23-летнего старшего боевого медика Владислава Ляшука на 28 лет.

Еще одного пленного военнослужащего 56 бригады ВСУ Андрея Каирского приговорили к 28 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Общество

Российский певец Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку и посетил раненых военных в местной больнице. «Казаки ДНР» потребовали отменить концерт певца.

В оккупированном Мариуполе по улице Куприна российский военный «Урал» столкнулся с легковым автомобилем, в котором находилась семья мариупольцев. Водитель последнего скончался на месте, жена и ребенок госпитализированы.

Боевые действия

В группировке «ЛНР» заявили о ранении жительницы Лисичанска в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на автомобиль. Еще три человека погибли, один получил ранения при обстреле Кременной. Повреждения получил административный корпус городской больницы. Осколками разбиты стекла на третьем этаже в хирургическом отделении.

Согласно данным украинского проекта Deep State, российские войска перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект — важную дорогу для ВСУ , которая ведет к коксохимическому заводу и на запад.

В тоже время ситуация для украинских военных восточнее Часов Яра в операционной зоне между Богдановкой и Ивановским продолжает ухудшаться. Как отмечают аналитики, причина успеха россиян - применение ими сбросов и FPV-дронов.

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