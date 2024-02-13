Главное за день: «Казаки ДНР» против Киркорова. Новые приговоры украинским пленным

Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор пленным украинским военным. 28-летнего снайпера Андрея Балыкина лишили свободы на 26 лет, а 23-летнего старшего боевого медика Владислава Ляшука на 28 лет.



Еще одного пленного военнослужащего 56 бригады ВСУ Андрея Каирского приговорили к 28 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Общество



Российский певец Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку и посетил раненых военных в местной больнице. «Казаки ДНР» потребовали отменить концерт певца.



В оккупированном Мариуполе по улице Куприна российский военный «Урал» столкнулся с легковым автомобилем, в котором находилась семья мариупольцев. Водитель последнего скончался на месте, жена и ребенок госпитализированы.



Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили о ранении жительницы Лисичанска в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на автомобиль. Еще три человека погибли, один получил ранения при обстреле Кременной. Повреждения получил административный корпус городской больницы. Осколками разбиты стекла на третьем этаже в хирургическом отделении.



Согласно данным украинского проекта Deep State, российские войска перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект — важную дорогу для ВСУ , которая ведет к коксохимическому заводу и на запад.



В тоже время ситуация для украинских военных восточнее Часов Яра в операционной зоне между Богдановкой и Ивановским продолжает ухудшаться. Как отмечают аналитики, причина успеха россиян - применение ими сбросов и FPV-дронов.

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