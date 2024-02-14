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Глобальні військові витрати за рік досягли рекордних $2,2 трильйона через війни в Україні та Ізраїлі

14 лютого 2024, 21:47

Глобальні військові витрати за рік досягли рекордних $2,2 трильйона через війни в Україні та Ізраїлі

Глобальні військові витрати зросли за рік на 9% і сягнули максимальних $2,2 трильйона. Про це йдеться у звіті лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Оборонні витрати країн НАТО збільшились до половини світових. Аналітики стверджують, що це сталося через повномасштабне вторгнення Росії до України та війни Ізраїлю з бойовиками ХАМАС.

«Агресія Росії підштовхнула європейські країни до збільшення видатків на оборону та зміцнила НАТО. Темпи витрати боєприпасів у війні між Росією та Україною також викликали на Заході думку, що виробничі потужності зменшилися. Тому країни намагаються виправити недоліки, спричинені роками недостатнього інвестування», — йдеться у звіті.

Найбільші військові бюджети з країн НАТО за підсумками 2023 року мали США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Канада.

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