Глобальные военные расходы за год достигли рекордных $2,2 триллиона из-за войн в Украине и Израиле

Глобальные военные расходы выросли за год на 9% и достигли максимальных $2,2 триллиона. Об этом говорится в отчете лондонского Международного института стратегических исследований.

Оборонные расходы стран НАТО увеличились до половины мировых. Аналитики утверждают, что это произошло из-за полномасштабного вторжения России в Украину и войны Израиля с боевиками ХАМАС.

«Агрессия России подтолкнула европейские страны к увеличению расходов на оборону и укрепила НАТО. Темпы расхода боеприпасов в войне между Россией и Украиной также вызвали на Западе мнение о том, что производственные мощности уменьшились. Поэтому страны пытаются исправить недостатки, вызванные годами недостаточного инвестирования», — говорится в отчете.

Крупнейшие военные бюджеты из стран НАТО по итогам 2023 года имели США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Канада.